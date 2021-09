Le résultat net part du groupe (RNPG) Attijariwafa Bank s’est élevé à 2,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2021, en hausse de 35,8% par rapport à la même période de 2020, en retraitant la charge de la contribution au fonds spécial Covid-19.

Le résultat net consolidé a atteint, à cette date, 3,2 MMDH, en progression de 38,1% (Contribution Covid-19 retraitée), indique le Groupe bancaire dans un communiqué financier, publié suite à la tenue, mardi, de son Conseil d’administration.

Le résultat d’exploitation a augmenté, quant à lui, de 30,1% à 5 MMDH et ce, grâce à “une discipline confirmée en matière de contrôle des coûts et à la normalisation progressive du coût du risque”, précise AWB.

S’agissant du produit net bancaire consolidé, il s’est élevé à 12,5 MMDH, en amélioration de 0,7% (+1,5% à périmètre et cours de change constants), bénéficiant d’une dynamique commerciale positive en termes de collecte de l’épargne et de financement de l’économie, dans un contexte de reprise graduelle de l’activité économique dans les différents pays de présence du Groupe.

Ainsi, l’épargne collectée et les crédits consolidés se sont établis, respectivement, à 532,9 MMDH (+8,7%) et 342 MMDH (+3,6%), ajoute la même source.

Par pôle d’activité, la hausse du produit net bancaire consolidé intègre la croissance de la contribution de la Banque au Maroc, en Europe et Tanger offshore (+3,5%), de la banque de détail à l’international (+3,1%) et des filiales de financement spécialisées (+7,4%).

La contribution du pôle Assurance a enregistré, quant à elle, une baisse de 30,2% expliquée par la normalisation de la sinistralité des branches “automobile” et “accidents de travail” (après une amélioration importante en 2020 en lien avec les mesures sanitaires).

Au niveau du soutien à l’économie au premier semestre 2021, AWB a financé un total de 9.251 jeunes et porteurs de projets pour un montant de 1,9 MMDH, dans le cadre de l’initiative “Intelaka”, ce qui correspond à 39% du total des crédits accordés par le secteur bancaire.

Il s’agit aussi de la production de 4,7 MMDH de crédits immobiliers acquéreurs au S1- 2021 (+79% et +21% par rapport respectivement au S1-2020 et S1-2019), ainsi que l’octroi de 18.538 crédits “Damane Oxygène”, en faveur des commerçants/artisans et TPE, pour une enveloppe de 5,7 MMDH, soit une part de marché de 33%

Le Groupe fait également état de la distribution de 13,4 MMDH de crédits “Relance” au bénéfice de 17.764 entreprises, soit une part de marché en volume de 30%, l’inscription de 95.000 auto-entrepreneurs et le financement de 5.937 PME pour un montant de 3,4 MMDH dans le cadre des initiatives “Damane Express”, “Damane Attasyir” et “Damane Istitmar”.