Infomédiaire Maroc – La construction et l’équipement de 5.826 salles de classe destinées à l’enseignement préscolaire sont programmés au titre de l’année 2019 et devraient bénéficier à 120 000 enfants supplémentaires, a indiqué, ce jeudi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi.

S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan d’étape de la mise en œuvre de la vision stratégique de la réforme 2015-2030 et des chantiers prioritaires au titre de l’année 2019, Amzazi a souligné l’importance accordée au développement d’un nouveau modèle pédagogique, rappelant la révision du curriculum du cycle primaire en vue de sa généralisation à l’horizon de 2021, avec l’adoption de 23 nouveaux manuels scolaires et de 23 manuels pédagogiques qui concernent les 1-ère et 2ème année du primaires pendant l’année scolaire en cours, outre le développement des compétences de vie (life skills) au niveau des programmes scolaires et l’introduction de nouvelles approches pédagogiques, telle que « la pédagogie de l’erreur » pour l’apprentissage des mathématiques.

Au niveau de l’architecture linguistique, le ministère a procédé à l’introduction de la lecture syllabique et l’apprentissage précoce de la lecture pour la langue arabe, ainsi que le renforcement de l’enseignement de la langue amazighe permettant ainsi de faire bénéficier 600 000 élèves des cours d’Amazigh, a de même souligné Amzazi, mettant en avant le renforcement de l’enseignement des langues étrangères, à travers l’introduction du français dès la 1-ère année du primaire et en adoptant l’approche actionnelle au niveau de l’enseignement du français dans les cycles primaire, collégial et la 1-ère année du cycle secondaire qualifiant.

Il s’agit, également, du renforcement des capacités linguistiques des enseignants, à travers la formation de plus de 1 000 enseignants des disciplines non linguistiques, pour enseigner les sciences en langue française, en plus des sections internationales du Baccalauréat marocain qui ont été ouvertes au niveau de 1 363 collèges et 892 lycées.

Par ailleurs, dans le cadre de la consécration de la citoyenneté, la démocratie et l’égalité, plusieurs mesures ont été prises, notamment la création du centre national, de 12 centres régionaux et 82 centres provinciaux pour la prévention et la lutte contre la violence dans le milieu scolaire, ainsi que le démarrage du projet d' »Appui à la promotion de la tolérance, du civisme, de la citoyenneté dans le milieu scolaire et à la prévention des comportements à risques », en partenariat avec le PNUD et la Rabita Mohammadia des Oulémas.

Le ministère a également veillé au renforcement des activités d’épanouissement des élèves en institutionnalisant les activités culturelles et artistiques au niveau des établissements scolaires et en organisation des sessions de formation au profit d’élèves, dont notamment celles dédiées aux techniques du théâtre, a-t-il dit, notant qu’une nouvelle architecture de la formation de base des enseignants a été mise en place via le lancement de 80 filières de la licence en éducation dans toutes les universités, au cours de laquelle les futurs enseignants suivent une formation universitaire de 3 ans, puis une formation qualifiante de 2 ans au niveau des centres régionaux des métiers de l’éducation et la formation et des établissements scolaires.

Par ailleurs, une stratégie nationale de la formation continue, qui est en cours d’élaboration dans le cadre du projet « Educ II », permettra de renforcer les compétences des enseignants par le biais de formations en présentiel, ainsi que des formations à distance via une plateforme dédiée, a-t-il affirmé.

