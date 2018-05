Infomediaire Maroc – L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et la Fondation Nationale des Musées (FNM) ont signé une convention de partenariat pour la sauvegarde du patrimoine culturel national. Cet accord vise à favoriser la préservation et la valorisation de l’héritage culturel national et à contribuer au développement ainsi qu’à la promotion de l’activité muséale au Maroc, indique l’ADII dans un communiqué.

Ainsi, un ensemble d’actions concrètes et conjointes est envisagé par les 2 parties, à savoir la lutte contre le trafic illicite d’objets ayant une valeur artistique, culturelle, historique et patrimoniale et ce, à travers l’échange d’informations sur les courants de trafic illicite et la mise en place de procédures adaptées tant pour la récupération des objets d’art et du patrimoine volés rapatriés de l’étranger que pour l’identification, grâce à l’expertise de la FNM, des biens culturels présentés au dédouanement.

Il s’agit également de la conception d’un programme de formation à l’attention des agents douaniers en vue de leur faciliter la reconnaissance des objets d’art et du patrimoine adapté, ainsi que de l’organisation d’activités culturelles et sociales en faveur de leurs personnels.

