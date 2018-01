Infomediaire Maroc – L’Indice des prix à la consommation (IPC) annuel moyen a enregistré, au terme de l’année 2017, une augmentation de 0,7% par rapport à l’année 2016. La hausse a concerné aussi bien les produits alimentaires dont l’indice a augmenté de 0,1% que les produits non alimentaires dont l’indice a progressé de 1,4%.

Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d’une baisse de 0,2% pour la ‘‘communication’’ à une hausse de 3,2% pour les ‘‘restaurants et hôtels’’.

Les hausses les plus importantes de l’IPC annuel ont été enregistrées à Laâyoune avec 2,1%, à Tétouan (1,4%), à Marrakech et Safi (1,1%), à Fès et Béni-Mellal (1%) et à Casablanca et Tanger (0,9%).

Quant aux hausse les moins importantes, elle ont été enregistrées à Agadir (0,3%), à Kénitra et Al-Hoceima (0,4%) et à Rabat (0,5%).

A noter qu’une baisse a été enregistrée à Meknès (-0,1%).

