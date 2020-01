Le prix AmCham-OCP du Commerce et de l’Investissement Maroco-Américain pour l’année 2020 a été décerné lors de la soirée de gala annuelle organisée par l’AmCham le samedi 25 Janvier, 2020 en présence de Son Excellence David Fischer, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique et de la communauté des affaires maroco-américaine.

La société primée est “Lamination Automotive Fabrics” filiale de la société Adient – un leader mondial des sièges automobiles – présent dans 35 pays avec 220 sites de production et plus de 83,000 employés.

Adient a ouvert sa première filiale et unique site de production en Afrique du Nord « Lamination Automotive Fabrics » dans la zone franche de Kenitra en mai 2018. Cette unité vise à développer son activité textile pour les assises et applications d’intérieur.

L’usine est spécialisée dans le laminage de tissu pour les sièges automobiles – un processus de fixation des couches de tissu qui permet de créer une endurance supérieure, une plus grande résilience et un aspect et une sensation de qualité supérieure. Adient servira des clients tels que Renault, PSA, Opel, BMW et Nissan.

Lamination Automotive Fabrics a investi 15 millions de dollars et a créé 160 emplois en 2019 et devrait atteindre 300 emplois en 2020. Le personnel a reçu 3 000 heures de formation spécialisée.

Lamination Automotive Fabrics est certifié IATF 16949 et ISO 14001 et soutient des œuvres caritatives, notamment des associations d’orphelins ainsi que des événements locaux dans la zone franche de Kenitra