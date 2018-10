Cette décision vise à permettre à davantage d’associations et d’acteurs associatifs de présenter leur candidature, conformément aux conditions et critères fixés dans le décret encadrant et le règlement intérieur du Prix, précise un communiqué du ministère.

Le Prix de la société civile, dont les conditions de participation et le formulaire de candidature sont disponibles sur le site web: www.prix-societe-civile.ma, comprend les catégories des associations et des organisations nationales, des associations et ONG locales, des associations et organisations des Marocains résidant à l’étranger et des personnalités civiles, rappelle le communiqué.

Ce Prix se veut une reconnaissance des contributions de la société civile et une occasion pour promouvoir les efforts des associations et encourager les initiatives créatives des organisations non-gouvernementales et pour rendre hommage aux acteurs associatifs pour leurs services en faveur de la société, note la même source.