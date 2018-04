Infomediaire Maroc – Le ministère délégué chargé des affaires générales et de la gouvernance a lancé l’application « Mahatati », une plateforme digitale dédiée à la consultation et la comparaison des prix des carburants. A travers cette solution, mise en place en collaboration avec le Groupement des pétroliers du Maroc (GPM), le ministère ambitionne de mettre à la disposition du citoyen une information fiable à propos des prix des carburants.

Disponible en versions arabe et française, l’application « Mahatati » permet aux citoyens (particuliers ou professionnels) un accès libre, gratuit et en temps réel aux prix des carburants dans les différentes stations de service à l’échelle nationale, grâce à sa conception innovante et intuitive. De même, cette application offre, à travers la géolocalisation, la possibilité d’identifier les stations de service les plus proches et l’ensemble des produits et services que celles-ci proposent.

Rédaction Infomediaire.