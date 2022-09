Le gouvernement est déterminé à assurer la stabilité des prix des manuels scolaires, et ce malgré la hausse du cout des papiers et d’impression, a souligné, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Intervenant à l’ouverture du Conseil du gouvernement, Akhannouch a relevé que cette stabilité des prix revenait à l’aide financière de 105 millions de dhs, accordée par le gouvernement aux éditeurs.

Le Chef du gouvernement s’est, à cette occasion, félicité de la réussite de la rentrée scolaire dans les différentes provinces, grâce à la contribution et l’implication de l’ensemble des composantes du corps pédagogique, saluant également le rôle des parents et tuteurs d’élèves dans la réussite de la rentrée scolaire actuelle. Et de poursuivre que la rentrée scolaire 2022-2023 revêt une importance particulière, dans la mesure où elle marquera le lancement effectif de la feuille de route en vue d’améliorer la qualité de l’école publique à l’horizon 2026, conformément aux résultats des consultations nationales.