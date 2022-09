Opérateur engagé pour l’éclosion des talents du numérique, Orange Maroc a organisé la finale nationale de la 12ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM). La cérémonie, qui s’est tenue le 06 Septembre dans les locaux de l’Orange Digital Center à Rabat, a connu la participation de plusieurs personnalités parmi les membres du jury.

Au terme de cette édition 2022, Deepecho, Foodeals MEA et Smartprof sont donc les trois grands gagnants marocains du POESAM.

Véritable référence sur le continent, ce concours vient récompenser les projets ou nouvelles entreprises qui propose des solutions fondées à partir des technologies de l’information et de la communication pour améliorer le quotidien des populations d’Afrique et du Moyen-Orient, dans des domaines comme l’éducation, la santé, le e-commerce, l’agriculture ou encore pour répondre aux objectifs de développement durable.

Comme chaque année, la phase locale du POESAM a suscité l’engouement de nombreux entrepreneurs. L’appel à candidatures a ainsi recueilli plus de 100 projets innovants basés sur les TIC, illustrant pleinement le potentiel des télécommunications dans le développement du Royaume et du continent.

Après une phase de présélection, Orange Maroc a donc organisé une séance de pitchs pour que chacun des 11 projets finalistes soit exposé à un jury prestigieux constitué d’experts de renom, issus de grandes institutions publiques et privées.

Au final, le premier prix a été attribué cette année à Deepecho (Deep Learning Echographie), un logiciel qui permet d’analyser le flux des vidéos échographiques du second trimestre, et ce de manière automatique via des modèles de Deep Learning. L’objectif est de trouver le meilleur plan sur la base des modèles standards et de réaliser la biométrie fœtale notamment pour prévenir les risques de retard de croissance intra utérins (RCIU), première cause de mortalité infantile en Afrique et dans le monde.

Le second prix a été décerné à Foodeals MEA, une startup qui cherche à lutter contre le gaspillage alimentaire et ses conséquences économiques, environnementales et sociales néfastes. L’application permet aux professionnels de trouver des acheteurs aux produits dont la date de péremption est très proche. Cette transaction permet aux professionnels de transformer leur manque à gagner en opportunité, et aux consommateurs d’améliorer leur pouvoir d’achat. A noter que les consommateurs peuvent aussi acheter des repas sur l’application en faveur des associations partenaires (orphelinats, maison de jeunes…).

Le troisième prix à quant à lui été remis à Smartprof, un site internet qui propose des offres de tutorat aux élèves/ étudiants. L’objectif premier du site est de répondre à la demande de chaque profil pour trouver un professeur qualifié avec qui il pourra s’entendre. En outre, Smartprof permet de proposer des jobs étudiants au marocains, avec la majorité des 300 professeurs actifs au sein de la plateforme qui sont toujours en cycle universitaire.

Tradition désormais ancrée dans le POESAM, le prix Féminin de l’année à été décerné à Neolli, un site web qui propose aux artisans des solutions technologiques et organisationnelles performantes. Les entreprises artisanales disposent ainsi d’une application multilingue, d’un backoffice, mais aussi d’un logiciel pour la dématérialisation des processus, et de solutions de supply chain (un entrepôt de 250 m² a été aménagé à Marrakech pour assurer le stockage et le contrôle qualité des produits). A partir de ce hub, Neolli.com dessert le monde entier en s’appuyant sur des opérateurs logistiques nationaux et internationaux.

En plus des lots individuels, les 4 lauréats nationaux sont qualifiés pour participer à la grande finale internationale et entreront donc en compétition avec ceux des 17 pays d’Afrique et du Moyen-Orient où le groupe Orange est présent.

Depuis 2011, le POESAM s’inscrit dans une logique de détection des jeunes talents du numérique utile et inclusif. Cette nouvelle édition confirme l’implication d’Orange Maroc à poursuivre sa démarche d’opérateur responsable, humain et solidaire qui vise à mettre la technologie et l’innovation numérique au profit du développement socioéconomique, tout en apportant son soutien et son expertise au service des entrepreneurs marocains