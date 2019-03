Le professeur marocain à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’université Mohammed V de Rabat, Abdelali Mohamed Oudghiri a remporté, dimanche soir, ex-aequo avec l’Egyptien Mahmoud Fahmi Hijazi de la faculté des lettres du Caire, le 41è Prix international du roi Fayçal de la langue et littérature arabes.

La remise des prix a eu lieu lors d’une cérémonie, présidée par le Roi d’Arabie Saoudite Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud en présence de plusieurs responsables saoudiens et des chefs de missions diplomatiques, dont l’ambassadeur du Maroc à Riyad, Mustapha Mansouri.

Le prix de la langue et littérature a été décerné, selon le secrétariat du Prix, au professeur Abdelali Mohamed Oudghiri en reconnaissance de l’originalité et de la qualité de ses études sur la langue arabe et de ses efforts dans les établissements universitaires pour promouvoir la langue arabe face à l’influence des dialectes et des langues étrangères.

Créé en 1979, le Prix international du roi Faiçal, d’une valeur de 200 000 dollars, récompense les travaux personnels et des établissements dans cinq catégories en l’occurrence, la langue et littérature arabes, le service rendu à l’islam, les études islamiques, la médecine et les sciences.