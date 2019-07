La gare de Kénitra a décroché la mention ‘‘Extérieur’’ du Prix mondial de l’architecture et du design (Prix Versailles)2019, dans sa catégorie «Gares et Stations».

Le Prix, qui consacre les plus belles réalisations architecturales dans les différentes régions du monde, a dévoilé sur son site internet le « Palmarès Mondial » du Prix Versailles 2019, catégorie « Gares et Stations », qui récompense la plus belle gare au monde, ainsi que le plus bel intérieur et le plus bel extérieur.

C’est ainsi que le Prix Versailles a été attribué au centre de transport touristique du lac de Yangcheng (Suzhou, Chine). Quant aux mentions «Intérieur » et « Extérieur », elles ont été accordées à la gare de Montpellier Sud de France et à la gare de Kénitra (Maroc).

Le Prix Versailles Gares et Stations permet d’envoyer un signal durable sur le rôle capital et universel que jouent ces infrastructures en faveur des échanges sociaux, économiques et culturels, indique un communiqué de ce Prix, ajoutant que les critères utilisés pour élire les plus belles réalisations au monde incorporent à la fois l’innovation, la créativité, l’écho au patrimoine local, naturel et culturel, la performance écologique, ainsi que les valeurs de convivialité et de participation auxquelles les Nations Unies sont attachées.

En mai dernier, le Secrétariat du prix avait annoncé les six réalisations rejoignant la Sélection mondiale de sa catégorie «Gares et stations 2019» où figurent aussi deux autres gares marocaines, en plus de celle de Kénitra. Il s’agit de la gare Rabat-Agdal et celle de Tanger-ville, aux côtés du terminal de croisière Helix (Barcelone, Espagne), le centre de transport touristique du lac de Yangcheng (Suzhou, Chine) et la gare de Montpellier Sud de France (Montpellier, France).

Le Prix mondial de l’architecture et du design (Prix Versailles, en écho à ce joyau architectural symbole mondial de beauté et d’élégance), récompense les réalisations les plus remarquables, du point de vue de l’architecture intérieure comme extérieure, dans plusieurs autres catégories (Magasins, Galeries marchandes, Hôtels, Restaurants).

La cérémonie mondiale de ce prix se tiendra le 12 septembre 2019 au siège de l’UNESCO à Paris.