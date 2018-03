Infomediaire Maroc – Le programme marocain GENIE (GÉNéralisation des Technologies d’Information et de Communication dans l’Enseignement), une initiative nationale qui vise à intégrer les technologies de l’information et de la communication pour améliorer l’accès et la qualité de l’éducation dans les écoles primaires et secondaires, a été sélectionné pour recevoir le prix UNESCO-Roi Hamad bin Issa Al Khalifa 2017 pour l’innovation, indique vendredi l’organisation onusienne dans un communiqué.

Ce Prix, qui récompensera en même temps, une initiative d’apprentissage connecté en Inde, le programme CLIX, sera décerné aux 2 programmes lors d’une cérémonie qui sera organisée mercredi prochain au siège de l’UNESCO.

Ces ‘‘deux projets innovants dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage qui s’appuient sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer les performances éducatives’’ ont été sélectionnés sur proposition d’un jury international, indique la même source.

Le programme GENIE, précise le communiqué, a permis de fournir des infrastructures, du matériel numérique et une connexion internet à plus de 10 000 écoles, et a favorisé les innovations pédagogiques en dispensant une formation continue à plus de 300.000 enseignants et directeurs d’école dans le pays.

Il encourage l’utilisation créative des TIC pour garantir l’accès inclusif à une éducation de qualité dans chaque école du pays et couvre les quatre langues principales utilisées dans les écoles (l’amazigh, l’anglais, l’arabe et le français), ajoute-t-il en faisant remarquer que ce programme a contribué à faire passer le taux de scolarisation dans le pays à 95 % et s’efforce de réduire le taux d’abandon scolaire de 53 % grâce à une mise en œuvre vigoureuse.

Le Programme indien CLIX, mis au point par l’Institut Tata des sciences sociales met, quant à lui, à profit les TIC pour améliorer les chances des élèves des communautés mal desservies d’accéder à l’enseignement secondaire et supérieur en Inde. Il offre des expériences d’apprentissage mixtes de qualité basées sur une plate-forme, dans trois langues : l’anglais, l’hindi et le telugu. À ce jour, 478 lycées publics, 1.767 enseignants et 46.420 élèves ont bénéficié du programme dans quatre États indiens.

Rédaction Infomediaire.