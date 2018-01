Infomédiaire Maroc – La Cour d’appel de Paris a condamné, ce mercredi, la Société nationale des chemins de fer (SNCF) pour discrimination dans l’affaire des 848 anciens ‘‘cheminots’’ de nationalité ou d’origine marocaine. Dans une déclaration à l’issue de l’audience, l’avocat des anciens ‘‘cheminots’’, Me Clélie de Lesquen-Jonas a indiqué que le procès a été gagné, précisant que les cheminots avaient obtenu reconnaissance d’un ‘‘préjudice moral’’.

‘‘Il y a eu aujourd’hui la confirmation des condamnations obtenues en 1ère instance en matière de carrière et de retraite et nous avons obtenu en plus des dommages et intérêts pour préjudice moral’’, a-t-elle précisé.

Le montant des dommages et intérêts n’a pas été communiqué dans l’immédiat. Pour rappel, en septembre 2015, la SNCF avait été condamnée par le Conseil des prud’hommes de Paris au paiement de dommages et intérêts de l’ordre de 170 millions d’euros aux plaignants qui lui réclamaient plus de 628 millions d’euros, soit un peu plus de 700 000 euros pour chacun d’eux.

Rédaction Infomédiaire