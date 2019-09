La croissance consolidée de la production de l’énergie électrique se poursuit au terme des sept premiers mois de 2019, enregistrant une hausse de 24,4%, après +6% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des finances.

Cette bonne tenue résultant de l’accroissement de la production privée de 47,2% (après +4,2%) et de celle des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 de 59,3%, atténué par un recul de la production de l’ONEE de 22%, explique la DEPF dans sa note de conjoncture de septembre.

Et concernant le solde des échanges de l’énergie électrique avec l’Algérie et l’Espagne (importations-exportations), il s’est réduit de 130,6% à fin juillet 2019, après -28,3% au terme des sept premiers mois de 2018, selon la note, qui explique cette baisse par le recul du volume de l’énergie importée de 91,7% (après -27,2%) et de la hausse de celle exportée de 916,5% (dont la part du total de la production nationale s’est élevée à 4,5%, au lieu de 0,6% il y a une année), et ce, dans un contexte marqué par l’augmentation de l’énergie nette appelée de 5,1%, après une légère hausse de 0,1% un an auparavant.