Le Maroc abritera l’année prochaine le Sommet mondial de l’Alliance des civilisations de 2020, avec pour objectif de contribuer davantage à promouvoir de meilleures relations interculturelles et interreligieuses à travers le monde.

Et selon le Haut Représentant de l’Alliance des civilisations des Nations-Unies (UNAOC), Miguel Angel Moratinos, « il s’agit d’un grand sommet (…) qui portera non seulement sur les rapports entre les pays du monde arabo-musulman avec l’Occident, mais aussi l’Afrique et l’Amérique latine ».

Pour rappel, l’Alliance des civilisations des Nations-Unies a été créée en 2005 à l’initiative de l’Espagne et de la Turquie, sous les auspices des Nations-Unies, avec pour mission de promouvoir de meilleures relations interculturelles à travers le monde.