L’Association Marocaine des Exportateurs « ASMEX » a été saisie ainsi que la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de la Région du Souss Massa, par plusieurs exportateurs de produits agricoles au sujet du blocage des exportations marocaines à destination des marchés européennes par

les agriculteurs espagnols depuis le mardi 25 février 2020.

L’ASMEX et la Chambre dénoncent catégoriquement ces actes perpétrés contre les transporteurs de marchandises agricoles marocaines en transit vers l’Espagne à destination des autres pays de la communauté européenne et demandent au gouvernement marocain d’intervenir d’urgence afin de mettre fin à ces actes et prendre les mesures qui s’imposent