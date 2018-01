Infomédiaire Maroc – Lors du Conseil des ministres d’hier, le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a abordé le sujet de l’exercice par la femme de la profession d’adoul.

Le Souverain a rappelé avoir chargé le ministre de la Justice de se pencher sur l’examen de cette question et l’a transmise au Conseil supérieur des oulémas pour émettre un avis à son sujet.

Après avoir pris connaissance de l’avis de ce dernier autorisant la femme à exercer la profession d’adoul, conformément aux dispositions de la chariâa relatives au témoignage (chahada) et ses différents types, et les constantes religieuses du Maroc, en 1er lieu les principes du rite malékite, et en considération du haut niveau de formation et de culture scientifique acquis par la femme et de par la qualification, la compétence et la capacité dont elle a fait preuve dans les différentes hautes fonctions qu’elle a assumées, le Roi a chargé le ministre de la Justice d’ouvrir devant la femme la profession d’adoul et de prendre les mesures nécessaires pour réaliser cet objectif.

Rédaction Infomédiaire