L’Union mondiales des professions libérales (UMPL) tiendra son assemblée générale, le 28 octobre courant, à Casablanca, a annoncé le président de l’Union nationale des professions libérales (UNPL), Jawad Touzani.

Ce dernier a souligné, au cours d’une conférence de presse, que l’UNPL, qui a intégré à l’organisation internationale en mai 2019, s’est portée candidate pour abriter cet événement, laquelle proposition a été unanimement approuvée par les membres.

Après avoir indiqué que toutes les conditions sont réunies pour réussir l’organisation de ce conclave, Touzani a fait savoir que l’ordre du jour comporte l’examen des différents rapports et des programmes à mettre en place, outre des tables rondes animées par d’anciens ministres et des spécialistes portant notamment sur l’expertise médicale au niveau mondial et le développement humain au Maroc