La 1ère réunion du comité de supervision, de suivi et d’évaluation du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, a été tenue récemment, sous la présidence du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji.

Cette réunion s’est déroulée en vertu des dispositions de l’article 7 de la convention-cadre relative au financement et à la mise en place du programme, qui a été signée devant le Roi Mohammed VI, le 4 février dernier, indique la Wilaya dans un communiqué.

Elle a été consacrée également à l’identification du responsable délégué pour chaque projet du programme, ainsi qu’à l’étude et à l’approbation des accords mis en place dans le cadre de ladite convention. “Depuis la signature de la convention-cadre, il a été procédé à la définition des engagements des parties prenantes, chacune selon son domaine d’intervention et les délais de la mise en place des projets et ce, conformément à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI”, a indiqué Hajji lors de cette réunion.

Les différentes concertations effectuées dans ce cadre ont permis de détailler les engagements financiers, organisationnels et gestionnaires de chacun, de manière à élaborer les études nécessaires et à lancer les travaux dans des délais appropriés, a-t’il relevé.

Le wali a, en outre, appelé les différents intervenants à davantage de coopération et de coordination en vue de réaliser les objectifs escomptés, fixés par le comité de supervision, de suivi et d’évaluation du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024