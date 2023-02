Un total de 191 projets couvrant les domaines des arts plastiques, de la musique et du théâtre bénéficieront du programme de soutien au secteur artistique mis en place par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication au titre de la deuxième édition de l’année 2022.

A l’issue d’une réunion tenue par les commissions chargées d’étudier les demandes de soutien au titre de 2022, il a été décidé de subventionner 191 projets et ce, en application des textes légaux définissant les modalités de soutien dans les secteurs précités, a annoncé le ministère sur son site web.

Il s’agit de 80 projets relatifs au secteur des arts plastiques et visuels (1.534.500 DH), de 53 projets dans les secteurs de la musique, de la chanson, des arts de la scène et de la chorégraphie (5.800.000 DH) et de 58 projets concernant les tournées théâtrales nationales (9.980.000 DH), a détailléé la même source.

Le programme de soutien des arts vise à accompagner les porteurs de projets culturels et artistiques couvrant les secteurs du théâtre, de la musique, de la chanson, des arts de la scène et de la chorégraphie, outre les arts plastiques et visuels.