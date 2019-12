Convaincue que le digital est un facteur différenciant stratégique, BMCE Capital a lancé en septembre dernier le premier programme d’innovation ouverte en banque d’affaires CAP’Tech en collaboration avec « La Factory by Screendy ».

Une initiative qui avait pour ambition de façonner avec l’écosystème de start-ups panafricaines des solutions pouvant améliorer l’expérience client, renforcer la collaboration interne et fluidifier les processus.

« CAP’Tech by BMCE Capital » a démarré par le lancement d’un appel à candidatures panafricain suivi d’un roadshow de présentation à Casablanca, Abidjan et Tunis. Plus d’une centaine de start-ups ont candidaté à ce programme et se sont ainsi lancé le défi de répondre à des challenges liés aux métiers de la banque d’affaires.

Suite à une phase de sélection rigoureuse, 9 start-ups ont pris part à un bootcamp de 3 jours – du 22 au 24 novembre – afin de co-créer avec BMCE Capital des solutions adaptées à des problématiques de la banque d’affaires.

A l’issue de ce week-end studieux et convivial, les 9 start-ups ont pu présenter leurs solutions au top management de la banque d’affaires.

Après délibération, deux start-ups remportent le programme « CAP’Tech by BMCE Capital » :

AIOX Labs , dont la solution basée sur le Big Data et l’Intelligence Artificielle vise à améliorer l’efficacité et la rapidité de prise de décision interne à BMCE Capital, améliorant ainsi dans la réponse aux besoins clients.

, dont la solution basée sur le Big Data et l’Intelligence Artificielle vise à améliorer l’efficacité et la rapidité de prise de décision interne à BMCE Capital, améliorant ainsi dans la réponse aux besoins clients. Semoa Togo, dont la solution permet de fluidifier les interactions avec les clients grâce à un canal de communication innovant.

Ainsi, comme le souligne Khalid Nasr, Président du Directoire de BMCE Capital, « ce programme nous permet de réaffirmer l’engagement de BMCE Capital dans une transformation digitale déjà amorcée et qui a pour objectifs ultimes d’améliorer la relation client mais également de renforcer l’agilité et l’esprit d’innovation de nos équipes ».