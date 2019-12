L’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, au Botswana, au Malawi et en Eswatini, avec résidence à Pretoria, Youssef Amrani, a présenté, jeudi à Gaborone, ses lettres de créance au président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Roi auprès de ce pays d’Afrique australe.

A l’occasion de cette cérémonie, Amrani transmis au président du Botswana les salutations les plus cordiales du Roi Mohammed VI, ainsi que les vœux les plus sincères de prospérité du gouvernement et du peuple marocains au peuple du Botswana.

Exprimant sa volonté de contribuer activement, à travers un dialogue politique renforcé, à la promotion des liens et de la coopération économique entre le Maroc et le Botswana, l’ambassadeur a souligné que les deux pays disposent de grandes potentialités de coopération dans divers domaines d’intérêt commun, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de l’Union Africaine.

Le président Masisi a exprimé, lors de l’audience, sa haute estime pour le Roi Mohammed VI et l’appréciation du gouvernement et peuple du Botswana, du rôle du Royaume dans la promotion de la coopération Sud-Sud.

Se félicitant de l’excellence des relations entre les deux pays, le chef d’Etat du Botswana a exprimé son engagement à poursuivre et accompagner les dynamiques vertueuses enclenchées entre les deux pays