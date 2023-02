Une plateforme électronique sera bientôt ouverte dans le but de recevoir les demandes de financement relatives à la 2ème édition du programme Forsa, a indiqué mercredi la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Intervenant devant la Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, la ministre a souligné qu’après les résultats positifs obtenus par la première édition du programme Forsa, « le ministère donnera, le mois prochain, le coup d’envoi de la deuxième édition dudit programme, qui vise également à financer 10.000 projets ».

Cette deuxième édition permettra d’augmenter le nombre de porteurs de projets, y compris les jeunes et les femmes, qui pourront mener à bien leurs projets, s’intégrer dans le secteur formel, créer des emplois et contribuer au développement local, a-t-elle fait savoir.

La première édition de Forsa, un programme mis en œuvre conformément aux directives royales relatives à l’intégration des jeunes au marché du travail, a atteint l’objectif de financer 10.000 projets à 100%, grâce aux efforts des équipes de travail ainsi que les méthodes de travail inédites adoptées.

S’agissant des indicateurs liés au bilan de la première édition de ce programme, la ministre a affirmé que 50% des projets financés ont permis à leurs porteurs de passer à des activités relevant de l’économie formelle, notant que 65% des bénéficiaires sont âgés de 18 à 35 ans, et que les femmes représentent 20% des candidats ainsi que des bénéficiaires du programme Forsa.