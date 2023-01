Le premier appel à projets relatif au programme d’appui à la recherche et développement (R&D) et à l’innovation, « Tatwir-R&D et Innovation », a été lancé, lundi à Casablanca, en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour et du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

A cette occasion, Chakib Alj a souligné que cet appel à projets est une avancée majeure, mais ce n’est qu’une première étape. « Nous avons la conviction qu’elle sera concluante, et que nous apprendrons de cette expérience pour élargir ce dispositif aux autres secteurs de l’économie », a-t-il dit, encourageant les industriels des différentes filières et de toutes les régions du Royaume à adhérer pleinement au dispositif.

Le président de la CGEM a également indiqué que ce programme, doté d’une enveloppe budgétaire de 300 millions de dirhams (MDH) par an, pour la période 2023-2026, vise à soutenir annuellement au moins 100 projets qualifiés, à travers différents produits d’accompagnement.

Et de poursuivre que cet appui permettra d’accompagner le secteur industriel national dans l’intégration des technologies de l’industrie 4.0, dont l’automatisation et l’intelligence artificielle, ou encore dans l’accélération de sa transition énergétique.

Pour sa part, Ryad Mezzour a affirmé que ce programme permettra pour la première fois d’ouvrir l’opportunité à l’innovation nationale de se concrétiser en projet industriel.

Le ministre a, aussi, rappelé que ce programme représente une offre offre intégrée qui intervient à trois niveaux. Il s’agit de l’appui à la valorisation industrielle ou commerciale des brevets avec un soutien financier de 80% à hauteur d’un million de dirhams (MDH) par projet, de l’appui au projet de la R&D et Innovation liés au développement de nouveaux produits ou procédés qui bénéficieront d’un soutien financier de 60% à hauteur de 4 MDH par projet, et d’un appui à l’industrialisation dans la phase pilote des produits innovants avec un soutien de 30% à hauteur de 5 MDH par projet.

Sont éligibles à ce soutien toutes les entreprises industrielles de droit privé marocaines dont le chiffre d’affaires (CA) est supérieur ou égal à 10 MDH, mais également les startup en phase d’amorçage avec la présentation d’un business plan sur une période minimale de trois ans et dont au moins une années, parmi ces trois années, prévoit un CA qui dépasse 10 MDH.

Les entreprises désirant bénéficier de ce programme devront soumettre leur dossier de candidature jusqu’au 15 décembre 2023. A l’issue du processus de sélection, le comité de suivi du fonds de soutien de l’innovation valide les projets retenus pour entamer les phases de contractualisation, de financement et de suivi.