L’Heure Joyeuse et son partenaire l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) ont signé, mardi à Casablanca, la convention de renouvellement du projet de Formation d’Aide à la Personne à Autonomie Réduite (FAPAR).

Ce projet, soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD) et la Principauté de Monaco, a été lancé en 2021. À ce jour, 5 promotions ont été formées, dont 2 en cours d’accompagnement, avec un taux d’insertion en emploi décent de 85% pour les 3 promotions ayant complété leur formation et 100% pour la première promotion.

Suite au succès de cette formation qui répond à un réel besoin du marché de l’emploi dans le domaine de l’aide à la personne à faible autonomie, l’Heure Joyeuse et l’IECD prévoient le lancement de 6 nouvelles promotions de jeunes en situation de NEET.

La Formation d’Aide à la Personne à Autonomie réduite (FAPAR) cible les jeunes femmes et hommes âgés de 18 à 35 ans avec un niveau minimum de 3ème année du collège ou équivalent et ayant réussi le test d’entrée à la formation (écrit et oral).

Elle permet de former des agents qualifiés d’aide auprès des personnes âgées, personnes malades ou en situation d’handicap dans les activités de la vie quotidienne, en contribuant à leur bien-être et en favorisant leur autonomie.

Dans des allocutions de circonstances la présidente de l’Heure Joyeuse, Leila Benhima Cherif, et la directrice des opérations Méditerranée de l’IECD, Astrid DesJobert, ont mis l’accent sur l’importance de cette formation qui répond à un réel besoin du marché de l’emploi dans le domaine de l’aide à la personne à faible autonomie.

Selon les explications données par la directrice générale de l’Heure Joyeuse, Oumaima Mhijir, a indiqué que le renouvellement de cet accord permet de reconduire la convention de partenariat entre l’Heure Joyeuse et l’IECD afin de réadopter le premier pilote de formation dans des domaines parallèles à la santé, soulignant qu’il s’agit de la filière de la formation d’aide à la personne à autonomie réduite qui a connu un franc succès dans sa première édition.

« Nous avons accompagné 5 promotions dont 3 ont complété la formation avec un taux d’insertion de 85 pc », a-t-elle dit, rappelant que cette convention est soutenue financièrement par l’Agence française de développement et le gouvernement princier de Monaco afin de soutenir, sur le plan qualification métier et insertion professionnelle, 80 à 90 jeunes sur l’année 2023.

Pour le directeur exécutif de l’IECD, Nabil Jadri, le renouvèlement de la convention se justifie par les résultats positifs de la formation avec un taux d’insertion de 100 % pour les premières promotions et une forte demande des jeunes outre la confiance des partenaires, des indicateurs qui poussent vers la mise en place de formations supplémentaires pour accompagner plus de jeunes en vue de les insérer dans le marché de l’emploi. notamment dans le secteur et les métiers de la santé.

Pour rappel, la formation FAPAR, déployée au niveau du centre de l’Heure Joyeuse basé à la plateforme des jeunes Sidi Maârouf, est une formation de 9 mois, comprenant 3 mois de renforcement de capacités transverses des jeunes dans le cadre de la Cellule d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (COIP) de l’Heure Joyeuse, suivis par 6 mois de formation métier en mode alternance dans différentes structures assistant différents publics (centres d’accueil pour personnes en situation d’handicap, cliniques, centres de chimiothérapie, maisons de retraite, orphelinats…).