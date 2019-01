Infomédiaire Maroc – En marge de la 9è assemblée générale de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), qui s’est tenue à Abu Dhabi, le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, a eu une entrevue avec le secrétaire adjoint des Etats-Unis pour les ressources énergétiques, Francis Fannon, au cours de laquelle les deux parties ont évoqué la coopération entre le Maroc et les Etats unis dans le domaine de l’énergie et la promotion des investissements américains dans le Royaume, ainsi que le renforcement des capacités et des aides techniques à travers les instances chargées du secteur de l’énergie.

Il a été aussi question de consolider la coopération tripartite entre le Maroc, les Etats unis et l’Afrique. Et à cette occasion, la partie américaine s’est dit accorder un grand intérêt au projet marocain relatif au gaz naturel liquéfié.

Rédaction Infomédiaire