Dans le cadre de sa volonté de promouvoir les pratiques de responsabilité sociétale au sein des entreprises au Maroc, l’Observatoire de la RSE au Maroc (l’ORSEM), vient de nouer un partenariat avec Atlanta Assurances pour promouvoir les pratiques RSE au Maroc. Le plan d’actions 2019-2020, porte sur la réalisation et l’édition de deux guides thématiques liés aux pratiques RSE.

« Accompagner l’Observatoire de la RSE dans la promotion des pratiques de responsabilité sociétale s’inscrit dans notre volonté stratégique et est en cohérence avec nos valeurs et nos ambitions en la matière », déclare Madame Fatima Zahra Bensalah, Administrateur Directeur Général d’Atlanta Assurances.

Outre la promotion de la RSE au sein des entreprises et auprès des managers, ces guides thématiques ambitionnent d’être un soutien académique pour les étudiants et chercheurs en la matière avec l’objectif ultime de créer plus d’intérêt autour de la RSE autant au sein des entreprises que dans le milieu académique et de recherche.

« Nous sommes ravis de la signature de cette convention de partenariat avec Atlanta Assurances. C’est un exemple concret qui témoigne que la collaboration entre les entreprises et la société civile est une démarche porteuse pour faire rayonner la RSE et la promouvoir. », témoigne, Tarik El Malki, Président de l’ORSEM.

Etant Partenaire leader du PNUD Maroc et labélisée RSE de la CGEM, Atlanta Assurances s’est fixée d’ores et déjà comme objectif de promouvoir les pratiques RSE auprès de ses parties prenantes. Aujourd’hui, avec ce partenariat, la compagnie ambitionne de faire de la promotion de la RSE une action plus large qui dépasse son propre écosystème.

Cette convention a notamment pour objectif la publication, au titre de l’année 2019, de deux guides thématiques, l’un portant sur les conditions de travail et l’autre sur l’approche genre en entreprise. Pour la réalisation de ces guides, l’ORSEM compte impliquer ses membres avec une approche à la fois académique et pratique en se basant également sur un benchmark international en la matière.