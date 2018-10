Infomédiaire Maroc – Les atouts et opportunités du Maroc en matière d’investissement et d’export notamment vers le marché africain ont été présentés, mercredi, au Forum d’affaires arabo-irlandais de Dublin devant un parterre d’hommes d’affaires et d’opérateurs économiques arabes et irlandais.

Selon un communiqué de l’ambassade du Maroc à Dublin, ce forum, organisé par la chambre arabo-irlandaise du Commerce, constitue une plateforme importante pour promouvoir auprès des entreprises irlandaises les opportunités d’affaires offertes par les pays arabes en matière de commerce et d’investissement.

L’évènement a été l’occasion pour Mustapha Amhal, Président de la fédération des chambres marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services de mettre en avant la stabilité du Royaume, les multiples réformes entreprises, les accords de libre-échange conclus avec les partenaires du Maroc et le positionnement du Royaume en tant que plateforme vers le marché africain.

Le Forum d’affaires arabo-irlandais de Dublin a réuni près d’une centaine de chefs d’entreprises venant d’Irlande et des pays arabes, représentant de nombreux secteurs tels que l’agriculture, l’agro-industrie, les nouvelles technologies de l’information, la pharmacie, la logistique et les services.

