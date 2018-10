Infomédiaire Maroc – Le Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, et le Président de l’organisation patronale italienne Confidustria, Vincenzo Boccia, ont convenu, à Rome, du renforcement du partenariat entre les deux pays dans les domaines économique et industriel.

Les deux parties ont également souligné la nécessité, lors de leurs entretiens, de lancer une dynamique commune au profit des Petites et moyennes entreprises (PME) italiennes et marocaines.

Mezouar a indiqué, dans une déclaration, au terme de cette entrevue, que la CGEM et la Confidustria ont convenu de la mise en place d’une plate-forme électronique pour promouvoir les moyens de communication entre les entreprises des deux pays, et se sont engagées à accompagner les PME des deux pays pour la création de partenariats « gagnant-gagnant », notamment à travers l’activation d’instruments tels que les programmes Elites des Bourses italienne et marocaine.

Les deux organisations patronales ont également convenu de signer prochainement un Protocole d’accord visant à multiplier les échanges économiques entre les entreprises marocaines et italiennes, a-t-il fait savoir.

Ce protocole, qui vise à encourager les co-investissements sur le continent africain, comprendra des actions communes dans l’espace méditerranéen, et sera accompagné d’une plateforme digitale afin d’intensifier les échanges d’informations et d’expériences entre les entrepreneurs des deux pays.

Le Maroc sera l’invité du forum euro-méditerranéen, prévu en février prochain en Italie, et y contribuera activement, vu la position du Royaume au sein de cet espace, a-t-il ajouté, notant que le Maroc et l’Italie sont animés de la volonté de réaliser des projet en faveur de l’Afrique, eu égard à l’intérêt de Rome quant à l’ouverture du Maroc sur ce continent et l’importante expérience cumulée dans ce cadre.

La CGEM, qui accorde depuis sa création en 1947 un grand intérêt au développement de l’entreprise dans différents secteurs et au renforcement de son rôle dans la promotion d’une dynamique économique et sociale, reste engagée dans la promotion du climat d’affaires, à travers la conclusion de partenariats internationaux.

Rédaction Infomédiaire