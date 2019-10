Les atouts touristiques offerts par le Maroc en direction des Canadiens ont été mis en avant lors du 31ème Salon International Tourisme Voyages de Montréal. La participation marocaine, à cette foire qui a clos ses portes en fin de semaine, porte sur la mise en valeur du potentiel et des particularités de la destination Maroc notamment la diversité de l’offre, l’art d’accueillir et l’hospitalité ainsi que la riche gastronomie, a déclaré Fouad Azim de l’Office national marocain du Tourisme (ONMT).

‘‘Nous nous attelons à promouvoir la destination Maroc à travers l’augmentation des vols de la compagnie Royal Air Maroc entre le Canada et le Royaume, mais aussi ceux d’Air Canada’’, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’avec ‘‘la réouverture prochaine de l’antenne de l’Office à Montréal on entend être plus agressif sur le marché anglophone du pays pour attirer plus de touristes’’.

Le stand marocain, mis en place par l’ONMT en collaboration avec la RAM, a connu une grande affluence de visiteurs canadiens.