Le Salon de l’Emploi pour la région de Kénitra sera organisé par Atlantic Free Zone Investors Association(AFZIA) le 14 et 15 Novembre 2019 à Atlantic Free Zone.

Ce Salon est un événement dont l’objectif principal, dans le cadre de la gestion des ressources humaines, est de permettre aux entreprises de la zone de recruter des profils adéquats et d’attirer vers la zone des compétences performantes.

Le Salon de l’Emploi se caractérise par la présence et la participation effective des directeurs généraux, des directeurs des ressources humaines et des décideurs qui gèrent 43 000 personnes employées par les 50 entreprises de la zone industrielle ainsi que les entreprises partenaires et les institutions de formation.