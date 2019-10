Une série d’activités et de rencontres ont été organisées, récemment dans les villes espagnoles de Bilbao, la Corogne et de Santander (nord de l’Espagne), en vue de mettre en valeur les offres touristiques, ainsi que les richesses et les potentialités que recèle le Maroc.

Initié par la délégation de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) à Madrid, ce roadshow a été une occasion pour rapprocher davantage des agents de voyages et acteurs touristiques espagnols des produits touristiques offerts par le Royaume durant les saisons d’automne et d’hiver et mettre en avant les atouts touristiques, le charme et la richesse culturelle que recèle la destination Maroc, ainsi que les avantages qu’elle offre en matière d’offre et d’activités touristiques.

Cette mission a été aussi une opportunité pour faire découvrir aux passionnés du voyage et de l’aventure les différentes facettes du Maroc en tant que pays riche en patrimoine culturel, qui offre aux touristes un dépaysement total dans un environnement hors du commun où règnent les valeurs de la modernité, d’ouverture, de tolérance et de coexistence.