Les multiples facettes de la culture marocaine ont été mises en avant, mardi à Manille, à l’occasion du coup d’envoi du festival « Morocco : Kingdom of Light » (Maroc, Terre de lumière), organisé par l’ambassade du Maroc aux Philippines, l’Office National du Tourisme (ONMT) et la chaîne philippine de magasins Rustan’s.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc aux Philippines, Mohammed Rida El Fassi, a indiqué que « par le biais de cette activité, les organisateurs visent à rapprocher le Maroc des Philippins par divers aspects, notamment sa culture, sa musique, ses arts, sa cuisine et ses traditions ».

Cet événement, qui fait suite à une précédente édition qui a été organisée en 2018 sous le thème « le Cœur du Maroc », est une opportunité pour présenter et mettre en valeur l’héritage artistique et culturel du Royaume, a indiqué El Fassi, précisant qu’une variété de produits typiquement marocain ont été mis en place spécialement pour ravir les Philippins et les résidents étrangers à Manille qui viennent découvrir le riche art marocain.

Lors de cette manifestation, plusieurs activités seront organisées, telles que la calligraphie, des expositions d’art, des cours de la cuisine marocaine, l’animation musicale traditionnelle (aoud) et le tatouage au henné.

Le festival, qui durera trois mois, du 19 septembre au 31 décembre 2023, sera également marqué par la projection de films institutionnels et de vidéos promotionnelles mettant en avant les potentialités touristiques et économiques du Maroc ainsi que ses richesses.

Zenaida Tantoco, présidente-directrice générale de Rustan Commercial Corp., a, pour sa part, souligné que cette initiative a pour objectif de partager les traditions et le savoir-faire authentiques de l’art marocain et permettre aux visiteurs de vivre véritablement le style de vie marocain. D’ailleurs, dans le cadre de ce festival, une tombola sera organisée, offrant à deux personnes la possibilité de visiter et de vivre l’expérience marocaine.

Par ailleurs, nombreux sont les visiteurs qui ont tenu à présenter au peuple marocain leurs condoléances suite au séisme qui a frappé récemment la région d’Al Houz. A cet égard, le groupe Rustan’s a indiqué que 5% du total des ventes du premier mois du festival est consacré aux victimes du séisme.