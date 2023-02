Le bureau de la Fédération démocratique de gauche (FGD) tire à boulets rouges sur les opérateurs chargés de la collecte de déchets dans la ville de Rabat.

Dans un tweet publié sur la page officielle de la section Agdal Ryad, le parti fait état du constat dressé par certains de ses conseillers à propos de négligences commises par lesdites sociétés.

« Il y a quelques semaines, des conseillers de la Fédération de gauche ont été témoins d’une situation désastreuse de collecte de déchets dans la ville de Rabat. Après enquête, il s’avère que cette situation est le résultat de la négligence de certaines entreprises de nettoyage à effectuer les prestations stipulées dans le cahier de charges », est-il souligné.

La FGD attribue cette défaillance à l’approche de la fin de contrat des opérateurs en charge de la collecte des déchets ménagers, sachant que l’entrée en vigueur des contrats des futurs prestataires de la ville est prévue pour le début du mois de mars.

« Nous imputons la mauvaise gestion de cette phase transitoire à la présidente de la collectivité de Rabat et à son bureau, et leur incapacité à activer les mécanismes de contrôle et leur application des amendes prévues au cahier des charges », lancent les responsables de la FGD.