Infomédiaire Maroc – Quatre conventions de partenariat en matière de protection des données à caractère personnel ont été signées, lundi à Fès, à l’occasion de la célébration de la journée internationale du Data Privacy Day (DP-Day) sous le thème ‘’protection de la vie privée numérique : enjeux et perspectives’’.

Les conventions ont été signées par le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), Omar Seghrouchni, d’une part, et les présidents de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah de FES (USMBA), Radouane Mrabet, de l’Université Euro-méditerranéenne de Fès, Mostapha Bousmina, de l’université Moulay Ismail de Meknès, Hassan Sahbi, et de l’université Al Akhawayn d’Ifrane, Driss Ouaouicha, d’autre part.

Elles visent à formaliser et renforcer les rapports de coopération et de partenariat entre les parties signataires, particulièrement en matière de veille au respect des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Les objectifs de la coopération entre ces parties consistent aussi à élaborer et mettre en œuvre des cycles de formation, continue diplômante, qualifiante ou certifiante, promouvoir des partenariats et des formations de pointe sanctionnées par des masters ou des doctorats en matière de traitement et de protection des données personnelles, renforcer la recherche et développement dans les domaines de la protection des données à caractère personnel et encourager les échanges d’experts et d’enseignants-chercheurs.

En vertu de cet accord, elles prévoient également d’organiser conjointement des évènements (ateliers, séminaires, colloques, congrès) dans des domaines d’intérêt commun, de participer au montage de projets conjoints et rechercher des financements nationaux ou internationaux et d’accueillir et co-encadrer des stagiaires et des doctorants, ainsi que d’échanger de la documentation et des publications.

Les parties signataires s’engagent, dans la mesure des moyens et des ressources disponibles, à mettre à la disposition de ce partenariat tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés.

La CNDP a été créée par la loi n° 09-08 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Elle est chargée de vérifier que les traitements des données personnelles sont licites, légaux et qu’ils ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés et droits fondamentaux de l’Homme.

Elle œuvre à l’instauration de la transparence dans l’utilisation des données personnelles par les organismes publics et privés et à garantir l’équilibre entre la vie privée des individus et le besoin des organismes d’utiliser les données personnelles dans leurs activités. Afin d’assumer ce rôle, la CNDP se charge, entre autres, d’assurer la veille juridique et technologique en vue d’étudier et d’analyser les tendances et les mutations technologiques, juridiques et sociétales pouvant affecter la protection des données personnelles au Maroc.

Rédaction Infomédiaire