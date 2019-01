􏰞􏰝􏰜􏰛􏰚􏰜􏰙􏰘􏰗􏰖􏰕􏰜􏰙􏰔􏰓􏰝􏰝􏰘􏰚􏰜􏰒􏰑􏰐􏰏􏰎􏰜􏰍􏰌􏰛􏰋􏰘􏰕􏰘􏰜􏰊􏰘􏰝􏰘􏰉􏰓􏰈􏰚􏰜􏰇􏰓􏰉􏰌􏰛􏰜􏰆􏰉􏰘􏰅􏰚􏰝􏰕􏰚􏰜􏰅􏰚􏰅􏰜􏰝􏰌􏰖􏰄􏰚􏰈􏰈􏰚􏰅􏰜􏰓􏰃􏰗􏰋􏰕􏰋􏰌􏰝􏰅􏰎􏰜􏰅􏰌􏰖􏰕􏰚􏰝􏰖􏰚􏰅􏰜􏰆􏰓􏰉􏰜􏰙􏰚􏰜􏰗􏰌􏰝􏰝􏰚􏰅􏰜􏰞􏰝􏰜􏰛􏰚􏰜􏰙􏰘􏰗􏰖􏰕􏰜􏰙􏰔􏰓􏰝􏰝􏰘􏰚􏰜􏰒􏰑􏰐􏰏􏰎􏰜􏰍􏰌􏰛􏰋􏰘􏰕􏰘􏰜􏰊􏰘􏰝􏰘􏰉􏰓􏰈􏰚􏰜􏰇􏰓􏰉􏰌􏰛􏰜􏰆􏰉􏰘􏰅􏰚􏰝􏰕􏰚􏰜􏰅􏰚􏰅􏰜􏰝􏰌􏰖􏰄􏰚􏰈􏰈􏰚􏰅􏰜􏰓􏰃􏰗􏰋􏰕􏰋􏰌􏰝􏰅􏰎􏰜􏰅􏰌􏰖􏰕􏰚􏰝􏰖􏰚􏰅􏰜􏰆􏰓􏰉􏰜􏰙􏰚􏰜􏰗􏰌􏰝􏰝􏰚􏰅􏰜Infomédiaire Maroc 􏰆􏰚􏰉􏰂􏰌􏰉􏰃􏰓􏰝􏰛􏰚􏰅􏰜 􏰛􏰌􏰃􏰃􏰚􏰉􏰛􏰋􏰓􏰈􏰚􏰅􏰜- La CNDP (Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel) va bientôt mettre en ligne une plateforme dédiée à la protection de la vie privée numérique des enfants et des adolescents au Maroc.

Cette plateforme a pour objet de sensibiliser les enfants et adolescents de notre pays aux dangers d’une utilisation, sans recul, des nouvelles technologies et à les prévenir contre les mauvais usages d’Internet et les potentielles addictions induites.

Les jeunes doivent pouvoir naviguer de façon sécurisée dans l’espace numérique, et de ce fait, être avisés des mauvaises pratiques à éviter et des bons usages à adopter.

Cette plateforme présente à nos jeunes les bonnes pratiques ainsi que les voies de recours existantes au Maroc, en cas d’abus constaté. Elle intègre également de multiples références et ressources pédagogiques traitant de la protection de la vie privée numérique présentées sous différents types de supports et de créations artistiques (dessins, vidéos pédagogiques, jeux éducatifs, etc…). Moult d’entre elles ont été conçues et réalisées par des jeunes.

En préparation du lancement de cette plateforme, et lors de la première phase de ce projet, 200 jeunes de 6 à 24 ans, ont participé, en novembre 2018, à des ateliers techniques et de sensibilisation à Casablanca, Rabat et à Marrakech, sous la supervision d’experts en vie privée numérique et en créativité artistique.

Rédaction Infomédiaire