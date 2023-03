Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et forêts (MAPMDREF) a organisé une journée de communication, le 14 mars, concernant le projet de dessalement d’eau de mer dont sera dotée la province d’El Jadida.

Cette rencontre de communicative participative vise à généraliser l’information sur l’importance du projet auprès des agriculteurs et des partenaires et d’inviter les agriculteurs intéressés par le projet à manifester leur intérêt à souscrire au projet.

La rencontre a réunie des représentants de la Direction régionale de l’Agriculture Casablanca-Settat (DRA CS), de l’Office National de Conseil agricole (ONCA) et de l’Office Régional de Mise en valeur agricole de Doukkala (ORMVAD), ainsi que plus de 200 agriculteurs de la région.

Un périmètre irrigué par les eaux dessalées par cette station sera créé par le MAPMDREF sur une superficie allant de 5.000 ha à 8.000 ha dans la province d’El Jadida. Une dotation annuelle d’eau dessalée allant de 30 à 50 millions de m3 sera allouée pour irriguer ce nouveau périmètre de façon durable.

Dans le cadre de ce partenariat entre les secteurs public et privé, le ministère de Tutelle est chargé d’aménager et d’équiper la zone du projet par un réseau d’irrigation et de sécuriser de manière continue et durable et avec une grande efficience (95 %) une dotation en eau dessalée de 6.000 m3/ha/an de grande qualité répondant aux normes exigées pour l’irrigation des cultures, et ce, afin d’irriguer des cultures à haute valeur ajoutée.

Le projet consiste en la réalisation des aménagements hydroagricoles dont le plus important est un bassin d’eau dessalée d’une capacité de 15.000 mètres cubes, une station de pompage, des canaux de distribution d’eau d’irrigation, en plus des prises pour raccorder les parcelles agricoles au réseau d’irrigation.