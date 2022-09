En marge de l’Annual Meet & Greet de la Chambre Africaine de Commerce et de Services (CACS) qui a eu lieu ce mercredi 14 septembre à Casablanca, les représentants des chambres de commerce française, suisse, belgo-luxembourgeoise et portugaise ont tous joint leur voix à celle de la CACS afin d’appeller à la création d’un Centre International des Affaires à Dakhla. Ainsi et lors de cet événement dédié à rassembler les adhérents de la CACS, à les honorer et à accueillir les nouveaux membres, les participants ont tous été unanimes pour appeler à la nécessité de création d’un Dakhla International Business Center et ont même rédigé et approuvé une lettre d’intention dans ce sens.

Inscrit dans un dispositif homogène, inter-impliqué ainsi que le recours à un Palais de congrès, puis à d’autres acteurs locaux dont la Chambre africaine de Commerce et de Services, le Dakhla International Business Center agira, pleinement, pour le rayonnement régional, la génération de valeurs, la mise en liaison et la fluidification des flux économiques et l’investissement nord-sud.

Disposant d’atouts majeurs à l’instar d’un capital humain à fort potentiel, un cadre environnemental exceptionnel ainsi qu’un bassin halieutique hors pair, la Région Dakhla-Oued Ed-Dahab poursuit, sereinement, son développement socio-économique, ambitionnant ainsi l’amélioration de son cadre de vie et l’attractivité de son territoire.

Grâce à une forte impulsion Royale, conjuguée à l’engagement volontariste des pouvoirs publiques, la Région Dakhla-Oued Ed-Dahab destine toute son énergie à des objectifs innovants et à l’investissement dans des projets structurants. Tels que le Nouveau Port Dakhla Atlantique, la plate-forme multimodale, la création de zones industrielles et de parcs d’exposition… De véritables leviers qui prédisposent la Région à devenir un territoire tant attrayant à l’investissement qu’à l’incarnation d’un hub commercial, accédant au marché africain : le premier marché mondial (Zone de Libre Echange Africaine ZLECAF : 1,2 milliards de consommateurs).

Au sein de cette dynamique prometteuse et le concours de la Chambre Africaine de Commerce et des Services, ayant fédéré des Chambres européennes de commerce et d’industrie, telles que la Chambre Française, la Chambre Belgo-Luxembourgeoise, la Chambre Suisse et la Chambre Portugaise… Ces Chambres déclarent donc plus que jamais leur intention d’ouvrir des antennes de représentation et ce, au sein de Dakhla International Business Center.