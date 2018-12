Infomédiaire Maroc – Un rapport sur les « questions d’économie marocaine 2015-16 », publié par l’Association marocaine de sciences économiques (AMSE), a été présenté lundi à Rabat.

Le rapport a pour objectif d’établir de façon régulière un « état des lieux » en procédant à une recension des questions essentielles et des enjeux majeurs de l’économie nationale et en opérant un choix raisonné des problématiques les plus pertinentes. Il vise aussi à décrypter et à analyser les faits stylisés, les politiques publiques, les tendances macro-économiques, les dynamiques à l’œuvre, les dysfonctionnements institutionnels et les comportements des agents ayant les effets les plus structurants sur l’économie nationale. Le choix des « questions » est fait eu égard à la conjoncture économique, à ses dynamiques, à ses enjeux, ainsi qu’aux modes d’insertion dans le régime international. Présentant le rapport, le vice-président de l’AMSE et directeur de Presses économiques du Maroc (PEM), Mohamed Bouslikhane, a indiqué que ce rapport consiste à rassembler l’ensemble des contributions des économistes et à sélectionner un certain nombre d’articles se rapportant à des questions cruciales en lien avec l’économie marocaine.

Le présent rapport s’ouvre sur la question démographique, un sujet très souvent repris non seulement par les spécialistes mais aussi par les organisations internationales qui s’interrogent sur l’impact de la croissance de la population sur l’évolution des économies nationales, sur la satisfaction des besoins sociaux et plus particulièrement sur l’emploi des jeunes.

La cérémonie de présentation dudit rapport s’est soldée par la présentation du Prix AMSE de thèse 2015-16 qui a été décerné à Anas Mahfoudi, pour sa thèse « Politiques industrielles et démographie des entreprises au Maroc: cas des industries de transformation ». Plusieurs questions sont traitées par ce rapport, notamment « Aperçu sur les aspects juridiques et économiques du contrat de partenariat public-privé au Maroc », « Les jeunes marocains face aux problèmes de l’éducation, de l’emploi et de la participation. Résultats de l’enquête Power2Youth », « Les normes du travail dans les accords de libre-échange: le cas des accords conclus par le Maroc », « La migration marocaine entre transition et dividende démographiques » et « Trois essais sur les transferts de fonds des migrants et le cycle économique: le cas des pays du sud de la Méditerranée ».

« Les relations Maroc-Gabon dans le contexte de l’émergence de nouvelles dynamiques de coopération », « Les banques coopératives: des valeurs au service du développement territorial? », « La médina de Marrakech, redéploiement commercial et requalification spatiale » et « Analyse de la productivité du secteur industriel marocain » figurent également parmi les sujets analysés par ce document. Fondée en 2006, l’AMSE est un groupement scientifique ayant pour objectif de favoriser les progrès de la science économique au Maroc, en développant la recherche fondamentale et appliquée et tout en diffusant les résultats des travaux universitaires et multipliant les échanges entre chercheurs au niveau international.

Son programme d’action s’articule autour de l’organisation de conférences, de tables rondes, de séminaires et de colloques, d’animation de groupes de recherche, d’étude et d’expertise, ainsi que d’édition de publications à comité de lecture, dans le domaine de l’économie, de la gestion et du management.