Infomédiaire Maroc – Le premier Forum Africain sur la Formation Professionnelle, se tiendra les 21 et 22 décembre à Dakhla sous le thème « Gouvernance des systèmes de formation professionnelle au service de l’employabilité et de la compétitivité en Afrique ».

Initié par le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, ce forum, qui s’inscrit dans le cadre de la politique menée par le Souverain, vise à donner une impulsion à la coopération Sud-Sud, en général, et à la coopération dans l’espace africain.

Plateforme d’échange d’expertise entre les pays participants, cet événement s’assigne comme objectifs principaux de mettre l’accent sur les principes de la gouvernance participative des systèmes de formation professionnelle au service du développement inclusif et de tracer une feuille de route pour instaurer un modèle de partenariat entre les pays africains dans la perspective de favoriser l’accès à la formation, la mobilité et la qualification des jeunes, notamment, les populations migrantes, indique un communiqué du Ministère.

Approfondir les liens de coopération entre le Maroc et les pays africains, à travers l’opérationnalisation de « l’Alliance Africaine pour le développement de la formation professionnelle », créée par 15 pays africains dans le cadre d’une convention cadre multilatérale, signée le 18 avril 2017 à Meknès et explorer de nouvelles pistes de coopération multilatérale avec d’autres pays africains et examen de la possibilité de leur adhésion à « l’Alliance Africaine pour le développement de la formation professionnelle » figurent également parmi les finalités ciblées par cette rencontre, ajoute la même source.

Ainsi, le forum sera une opportunité pour examiner les enjeux et les défis communs liés à la gouvernance de la formation professionnelle en Afrique et son impact sur la valorisation du capital humain.

Les débats qui animeront cette rencontre s’articuleront autour de plusieurs axes, notamment la gouvernance participative et l’amélioration de la performance des systèmes de formation professionnelle, l’adéquation Formation/Emploi: outils et approches, la formation professionnelle, vecteur d’intégration des populations migrantes et de complémentarité Sud-Sud, la Coopération multilatérale clé de voûte de la formation professionnelle à l’échelle continentale et l’accompagnement au développement des métiers face aux défis du changement climatique en Afrique.