Infomédiaire Maroc – Selon le rapport “World Economic League Table”, publié par l’institut Centre for Economics and Business Research (CEBR), en 2027, l’économie indienne pourrait devenir la 3ème économie mondiale devant l’Allemagne et après la Chine et les Etats-Unis, respectivement.

Et en 2032, la recomposition du paysage économique mondial sera complète avec la Chine comme 1ère puissance économique mondiale devant les Etats-Unis (2ème) et l’Inde (3ème).

Le Japon reculerait à la 4ème place et devancerait l’Allemagne (5ème), le Brésil (6ème) et le Royaume-Uni (7ème). La France arriverait 9ème, devancée par la Corée du Sud (8ème).

Rédaction Infomédiaire