Le cabinet de conseil américain Mercer a récemment dévoilé son classement 2023 des villes offrant le meilleur cadre de vie pour les expartiés. Une fois de plus, Rabat et Casablanca arrivent dans le Top 10 continental.

Les deux villes marocaines se sont classées, respectivement, 6e et 8e à l’échelle africaine, et 127e et 136e au niveau mondial.

Le Top 10 africain inclut aussi, dans l’ordre, Port-Louis (Maurice), Victoria (Seychelles), Le Cap (Afrique du Sud), Johannesburg (Afrique du Sud), Durban (Afrique du Sud), Tunis (Tunisie), Windhoek (Namibie), Gaborone (Botswana).

A l’échelle mondiale, Vienne arrive une nouvelle fois en tête du classement, devant Zurich (Suisse), Auckland (Nouvelle-Zélande) et Copenhague (Danemark).

Pour rappel, l’étude Mercer est conduite chaque année pour permettre aux multinationales et autres organisations de rémunérer équitablement les collaborateurs auxquels elles confient des missions à l’international.