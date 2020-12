Rabat Business School de l’Université Internationale de Rabat vient d’être accréditée par l’AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) pour la durée maximale de cinq ans.



Cette accréditation, que seules 5% des Business Schools dans le monde ont obtenue, représente le label de qualité de référence au niveau international et une garantie pour les étudiants de recevoir un diplôme reconnu dans le monde entier, au profit de leur mobilité internationale et de leur employabilité. L’AACSB évalue l’excellence d’une école, la pertinence de sa mission et de sa stratégie, la qualification de son corps professoral, la qualité de ses programmes de formation et de recherche ainsi que l’accompagnement de ses étudiants.



Cette distinction récompense le travail mené pendant trois ans par l’ensemble de la communauté de Rabat Business School (corps professoral, collaborateurs, étudiants, diplômés, partenaires internationaux et entreprises).



« Cette reconnaissance internationale, convoitée par toutes les Business School dans le monde, est une étape importante dans la stratégie de Rabat Business School qui vise à devenir la Business School de référence en Afrique » déclare Olivier Aptel, directeur général de RBS.



Parmi les atouts de RBS soulignés par les auditeurs de l’AACSB dans leur rapport:



« Entrepreneurial Spirit – Dedicated Faculty committed to continuous improvement – International Faculty – Experienced & collegial leadership – Well-developed and executed strategic plan – Enthusiastic students, staff & faculty – Active Alumni base who is enthusiastic about the school …»