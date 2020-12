À l’heure où la nouvelle récolte oléicole bat son plein au Maroc, l’équipe Noor Fès a le plaisir de vous annoncer que l’huile d’olive de son domaine a obtenu trois médailles d’or et un prix special lors de compétitions internationales prestigieuses attribuant des recompenses aux meilleurs produit au niveau international. Une fierté de voir une marque marocaine se distinguer au plus haut niveau à l’étranger.

Tout au long de l’année, des jurys composés de sommités, de grands connaisseurs de l’olive et de son élixir se réunissent à travers le monde, pour décerner des prix et consécrations qui viennent garantir l’excellente qualité des meilleures huiles d’olive.

D’Athènes à Tokyo en passant par Londres, l’huile d’olive vierge extra Noor Fès s’est vue décerner de nombreuses médailles et prix spéciaux. Son goût unique, à la fois subtil et extrêmement raffiné, la composition pure de son jus et ses origines issues d’un terroir authentique en ont fait une huile d’exception, désormais reconnue à l’international.

La très sélective Athena International Olive Oil Competition, qui se tient chaque année dans le berceau antique de l’olive, la Grèce, a remis à Noor Fès une médaille d’Or ainsi que le Prix Spécial du Jury pour la meilleure huile d’olive issue de la variété Picholine. Cette recompense vient aussi gratifier le terroir Marocain sachant que la Picholine est la variété emblématique du Pays.

À Londres, lors du London International Olive Oil Competition, Noor Fès s’est vue remporter une nouvelle médaille d’O r: le « Quality Gold Award », qui vient consacrer les nombreux efforts de développement qualitatif initiés par la marque marocaine.

Pour terminer l’année en beauté, Noor Fès s’est rendue de l’autre côté du globe, au Japon et a continué à faire parler d’elle en obtenant la médaille d’or, le « JOOP GOLD », décerné par le Japan Olive Oil Prize 2020 qui s’est tenu à Tokyo.

Du bassin méditerranéen où l’olivier, ses fruits et son huile sont historiquement consommés, au pays du Soleil Levant, devenu grand amateur d’huile d’olive raffiné, en passant par Londres, Noor Fès est désormais connue et reconnue pour ses saveurs inédites autant que pour ses qualités nutritionnelles remarquables.

Ajourd’hui parée d’or, Noor Fès fait rayonner la plaine du Saïss au coeur d’un Maroc d’exception consacré à l’international.