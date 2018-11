Infomédiaire Maroc – La Princesse Lalla Meryem a présidé, ce mardi soir au Palais des Hôtes de l’Agdal à Rabat, un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en l’honneur de la Princesse Astrid de Belgique, représentante du Roi des belges.

Ont été conviés à ce dîner, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, le ministre de l’Économie et des finances, Mohamed Benchaâboun, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, ainsi que d’autres membres du gouvernement.

Y ont également pris part l’Ambassadeur et conseiller de la Princesse Astrid, Jan Matthysen, le Vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders et l’Ambassadeur de Belgique au Maroc, Marc Trenteseau, et d’autres membres de la délégation officielle belge accompagnant la Princesse Astrid de Belgique.

La Princesse Astrid préside une importante délégation composée de ministres fédéraux et régionaux et d’hommes d’affaires dans le cadre d’une mission économique au Maroc, du 25 au 30 courant.

Rédaction Infomédiaire