HEC Paris inaugure cette semaine à Rabat le premier module du programme Lead Campus Sustainable leadership in Africa, une formation en management, bilingue et certifiante, co-construite avec l’AFD (Agence Française de Développement), l’Université Mohammed VI Polytechnique (Maroc), l’UCT GSB (Graduate School of Business de l’Université de Cape Town, Afrique du Sud) et le fonds d’investissements Investisseurs et Partenaires (I&P).



La promotion 2019 rassemble 30 décideurs aux profils variés venus de tout le continent africain – direction d’entreprise, cadre de la fonction publique ou d’entreprises publiques ou privées, responsable d’entreprise sociale ou d’ONG, start-uper – qui souhaitent mettre leur leadership et leur engagement sur le terrain au service du continent africain