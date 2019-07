Le nouveau siège du Conseil national de la presse (CNP) a été inauguré, jeudi à Rabat, en présence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, de membres du gouvernement, d’ambassadeurs et d’autres personnalités du monde des médias et de la culture.

La mission du Conseil national de la presse est fondée sur la philosophie d’autorégulation du métier, en ce sens que les professionnels de la presse et de la communication seront chargés d’assurer l’organisation, la mise à niveau et l’encadrement de leur métier sur la base de la démocratie et de l’indépendance et dans le strict respect de la liberté de la presse et ses règles déontologiques, tout en capitalisant sur l’expérience et les acquis réalisés tant au niveau national qu’à l’échelon international.

Dans une allocution à cette occasion, El Otmani, a souligné que la mise en place du Conseil national de la presse constitue une valeur ajoutée pour le secteur médiatique au Maroc et vient répondre à une revendication voulant que les professionnels puissent jouer un rôle fondamental dans l’organisation de leur profession à différents niveaux.

La cérémonie d’inauguration du CNP a été marquée par l’organisation d’une exposition de photos des Unes de journaux parus au Maroc depuis 1821, placée sous le thème « Deux siècles de la presse écrite au Maroc ».