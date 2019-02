Le Roi Mohammed VI a eu, ce mercredi au Palais Royal à Rabat, des entretiens avec le Roi Don Felipe VI, Souverain d’Espagne.

Ces entretiens se sont déroulés en présence, du côté espagnol, du ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Josep Borrell i Fontelles, du chef de la Maison Royale, Jaime Alfonsin Alfonso, et de l’ambassadeur d’Espagne à Rabat, Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez, et, du côté marocain, des Conseillers du Souverain, Omar Azzimane et Fouad Ali El Himma, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et de l’ambassadeur du Maroc à Madrid, Karima Benyaich.

