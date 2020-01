L’ambassade du Rwanda au Maroc a été inaugurée lors d’une cérémonie organisée ce mercredi à Rabat.

Cette nouvelle ambassade a été inaugurée par le secrétaire d’Etat rwandais aux Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



L’ouverture de cette ambassade, qui intervient après celle du Maroc à Kigali en avril 2017, est importante pour les deux pays puisqu’elle s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales surtout après la visite du Roi Mohammed VI à Kigali en octobre 2016, a indiqué Nduhungirehe, à l’issue de la cérémonie d’inauguration.



Après avoir rappelé que cette visite a été marquée par la signature de 23 accords, suivie par douze autres accords dans divers domaines importants pour l’économie dont l’agriculture, l’industrie et la pharmacie, le responsable rwandais a souligné que cette ambassade permettra de promouvoir l’échange des visites entre les peuples des deux pays.



Elle contribuera aussi à promouvoir les visites d’affaires, tout en permettant aux investisseurs marocains de s’informer sur le climat des affaires au Rwanda.



Pour sa part, Bourita a affirmé que l’ouverture de cette ambassade vient confirmer la dynamique positive des relations bilatérales, notant que depuis la visite historique du Roi à Kigali, les deux pays ont su asseoir un partenariat solide avec la signature de plus de 34 accords de coopération, des échanges de visites de plus en plus réguliers et une coordination dans les enceintes régionales et internationales

« Nous sommes aujourd’hui dans une phase très prometteuse des relations bilatérales », a-t-il fait observer, ajoutant que le Souverain et le président Paul Kagame partagent la même vision par rapport au partenariat sud-sud et l’intégration africaine et à l’UA.



L’ouverture de cette ambassade démontre la place de Rabat comme une plateforme diplomatique régionale de premier ordre, a relevé Bourita, soulignant qu’aujourd’hui, 106 ambassades étrangères sont ouvertes dans la capitale du Royaume en plus des organisations régionales et internationales.



La ville de Rabat est en phase de devenir la première capitale diplomatique de l’Afrique du Nord et de l’Afrique de l’Ouest, a-t-il encore dit, faisant savoir que d’autres ambassades seront ouvertes prochainement dont celle des Philippines.



Cette transformation de Rabat en plateforme diplomatique importante est une reconnaissance du rôle du Roi et témoigne de la place du Royaume en tant que pôle de stabilité, d’action régionale et en tant qu’acteur important sur différents dossiers, a-t-il poursuivi, soutenant qu’elle confirme aussi qu’à partir de Rabat, beaucoup de pays couvrent l’Afrique du nord, l’Afrique de l’ouest et parfois même le sud de la Méditerranée