Le Jardin zoologique de Rabat a reçu le certificat d’excellence TripAdvisor 2019, une distinction qui récompense la constance des notes reçues sur le plus grand site de voyage et des avis positifs qui y sont publiés par les visiteurs locaux et étrangers.

Ce prix a été attribué pour la quatrième fois au Jardin zoologique de Rabat, le classant parmi les attractions les plus visitées de la capitale du Royaume et en première position dans la liste des activités de plein air, des espaces naturels et parcs de cette ville, indique un communiqué du Jardin zoologique de Rabat.

L’obtention du certificat d’excellence TripAdvisor est une reconnaissance des visiteurs qui ont accordé une note globale de 4,5/5 à l’ensemble des services du Jardin zoologique de Rabat et ont témoigné de la qualité des prestations qui y sont proposées à travers plus de 90% d’avis positifs, précise le communiqué.

Depuis son ouverture en 2012, le Jardin zoologique de Rabat reçoit une moyenne d’environ 600.000 visiteurs par an, qui viennent découvrir environ 2.000 animaux représentant environ 150 espèces parmi les trois classes animales les plus couramment présentes dans les parcs zoologiques, tels que les oiseaux, les mammifères et les reptiles.

Ces espèces sont présentées dans des reproductions de 5 écosystèmes africains qui sont la savane, le désert, les montagnes de l’Atlas, les zones humides et la forêt tropicale.